Musica oltre la mezzanotte stretta sui controlli a Bari | chiuso un locale è il quarto dall?inizio dell?anno

A Bari, la polizia ha chiuso un locale a Poggiofranco per aver trasmesso musica oltre la mezzanotte. È il quarto locale chiuso dall’inizio dell’anno per questa ragione. I controlli sono stati intensificati nella zona, con verifiche che hanno portato alla sospensione delle attività del locale per tre giorni. Nessun altro dettaglio sui proprietari o sugli altri locali coinvolti.

Scoperto a diffondere musica oltre le 24, chiuso un altro locale di Bari, questa volta a Poggiofranco, per tre giorni. Non si fermano i controlli della polizia locale nei confronti delle attività di somministrazione di cibi e bevande che non rispettano quanto previsto dal documento comunale strategico del commercio. In questo caso si tratto di un locale di via Mazzitelli. Il 12 febbraio il nucleo Annona della polizia locale ha comunicato di aver elevato due verbali di accertamento e contestazione amministrativa nei confronti dell’attività. Il primo riferente ad una ispezione del 12 ottobre quando alle 00.50 la polizia locale ha accertato che era in atto un pubblico trattenimento musicale con “diffusione di musica oltre le ore 24 sebbene vietato, tramite impianto elettroacustico, regolarmente i nserito in fonometrica”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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