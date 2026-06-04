Detenuti-attori nel carcere di Lanciano | ospite d' onore sarà Camilla Costanzo

Nel carcere di Lanciano, martedì 9 giugno 2026, i detenuti interpreteranno ruoli in uno spettacolo teatrale intitolato “Emozionarsi”. Tra loro, ci sarà anche un'ospite speciale, Camilla Costanzo. L’evento prevede la partecipazione attiva dei detenuti come attori per un giorno, in un'esibizione aperta a un pubblico che assisterà alla rappresentazione all’interno della struttura.

I detenuti si trasformano per un giorno in attori. Succede nel carcere di Lanciano dove, martedì 9 giugno 2026, si terrà lo spettacolo “Emozionarsi.dentro”, messo in scena dalle persone ristrette che, dopo un lungo periodo di studio e preparazione, diventano i protagonisti dell’opera. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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