Malori tra i detenuti nel carcere di Lanciano ipotesi intossicazione alimentare

Venerdì sera nel carcere di Lanciano si sono verificati diversi malori tra i detenuti, con circa dieci persone che hanno accusato problemi di salute. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che i sintomi possano essere legati a un’intossicazione alimentare. Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari e le autorità penitenziarie per gestire la situazione e verificare le cause dei malori.