Malori tra i detenuti nel carcere di Lanciano ipotesi intossicazione alimentare
Venerdì sera nel carcere di Lanciano si sono verificati diversi malori tra i detenuti, con circa dieci persone che hanno accusato problemi di salute. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che i sintomi possano essere legati a un’intossicazione alimentare. Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari e le autorità penitenziarie per gestire la situazione e verificare le cause dei malori.
Momenti di tensione sanitaria nel carcere di Lanciano, dove venerdì sera una decina di detenuti avrebbe accusato malori riconducibili a una presunta intossicazione alimentare.A riferirlo è Mauro Nardella, segretario nazionale del sindacato Cnpp-Spp, secondo cui i primi sintomi si sarebbero.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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