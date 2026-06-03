Detenuti-attori nel carcere di Lanciano con lo spettacolo Emozionarsidentro

Notizia in breve

Il 4 giugno, nel carcere di Lanciano, si terrà lo spettacolo intitolato “Emozionarsi...dentro”, realizzato da detenuti che si sono esibiti come attori. I partecipanti hanno interpretato ruoli sul palco, trasformandosi temporaneamente in attori per questa occasione. Lo spettacolo si svolgerà all’interno della struttura carceraria, coinvolgendo i detenuti che hanno preso parte alla rappresentazione.