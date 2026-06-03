Detenuti-attori nel carcere di Lanciano con lo spettacolo Emozionarsidentro
Il 4 giugno, nel carcere di Lanciano, si terrà lo spettacolo intitolato “Emozionarsi...dentro”, realizzato da detenuti che si sono esibiti come attori. I partecipanti hanno interpretato ruoli sul palco, trasformandosi temporaneamente in attori per questa occasione. Lo spettacolo si svolgerà all’interno della struttura carceraria, coinvolgendo i detenuti che hanno preso parte alla rappresentazione.
I detenuti si trasformano per un giorno in attori. Succede nel carcere di Lanciano dove, giovedì 4 giugno, si terrà lo spettacolo “Emozionarsi.dentro”, messo in scena dalle persone ristrette che, dopo un lungo periodo di studio e preparazione, diventano i protagonisti dell’opera. Il sipario del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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