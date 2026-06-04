Design ispirato alle barche a vela e consumi ridotti | così Thunderball ridefinisce il concetto di superyacht
Un superyacht di 70 metri, costruito in acciaio e alluminio e completamente personalizzato, è stato varato ad Ancona presso il cantiere della Ferretti Group. Il progetto, chiamato Thunderball, si ispira alle barche a vela e punta a ridurre i consumi. La cerimonia di varo, privata, ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda e degli ospiti invitati. La costruzione è firmata CRN.
ANCONA - Un nuovo superyacht dislocante di 70 metri in acciaio e alluminio, completamente custom e firmato CRN, è stato varato ad Ancona alla Ferretti Group Superyacht Yard: Project Thunderball ha toccato il mare per la prima volta durante un’emozionante cerimonia di varo privata, alla presenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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