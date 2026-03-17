L’artigianato di San Patrignano presenta la collezione PrimaveraEstate 2026 di Cuba Lab, che unisce valori etici, recupero di materiali e alta qualità artigianale toscana. La linea si distingue per l’approccio sostenibile e l’attenzione ai dettagli, evidenziando un nuovo modo di interpretare il lusso responsabile attraverso pezzi realizzati a mano. La collezione mette in mostra il talento locale e una filosofia che valorizza il recupero creativo.

Il connubio tra etica, recupero creativo e alto artigianato toscano torna protagonista con la nuova collezione PrimaveraEstate 2026 di Cuba Lab. Presentata come un inno alla bellezza consapevole, la proposta si distingue per l’uso magistrale della paglia di mais intrecciata e per l’impiego di materiali d’archivio provenienti dai grandi marchi di moda. Ogni pezzo della collezione è il risultato di un profondo lavoro sociale e creativo: le borse sono infatti interamente realizzate nel laboratorio di pelletteria di San Patrignano, dove il savoir-faire artigianale diventa strumento di reinvenzione e riduzione degli sprechi. Il fulcro della nuova collezione è il ritorno della Habanera Silk Archivio, il celebre cestino cilindrico in paglia di mais, che rivestito di seta sartoriale, rende ogni esemplare un pezzo unico e da collezionare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’artigianato di San Patrignano ridefinisce il concetto di lusso responsabile

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