IA così un chip ispirato al cervello riduce drasticamente i consumi energetici

Un team di ricercatori ha sviluppato un nuovo tipo di dispositivo nanoelettronico che potrebbe ridurre drasticamente il consumo energetico dell’hardware per l’intelligenza artificiale, imitando il cervello umano. I ricercatori, guidati dall’ Universita’ di Cambridge, hanno sviluppato una forma di ossido di afnio che funge da ‘memristore’ (punto di stoccaggio di memoria) altamente stabile e a basso consumo energetico, un componente progettato per imitare il modo efficiente in cui i neuroni sono connessi nel cervello. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances. Gli attuali sistemi di intelligenza artificiale si basano su chip per computer convenzionali che trasferiscono continuamente dati tra la memoria e le unita’ di elaborazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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