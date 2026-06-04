Una persona è stata derubata in stazione e ha riconosciuto i due aggressori. Durante il tentativo di sottrargli la catenina, uno dei banditi ha fatto battere il piede contro uno spigolo di cemento, provocandogli una frattura.

"Per strapparmi la catenina dal collo mi ha fatto battere il piede contro lo spigolo di cemento provocandomi una frattura. Ho dovuto tenere il gesso per tre mesi, ma fortunatamente ho potuto ancora fare pattinaggio sul ghiaccio di cui sono campione italiano, anche se il piede mi fa ancora male e periodicamente devo sottopormi ai controlli medici". Edoardo Comi, ventenne meratese, è la vittima di un tentativo di rapina commesso nel marzo 2025 alla stazione ferroviaria di Monza. Ieri ha testimoniato davanti ai giudici monzesi al processo che vede imputato un tunisino ventenne, già noto alle forze dell’ordine per le varie intemperanze commesse proprio alla stazione di via Arosio e la resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Derubato in stazione. Riconosce i banditi

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