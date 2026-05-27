Il padre del 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano ha riconosciuto uno degli aggressori, affermando che si tratta di un membro della gang MS13. L'omicidio è avvenuto dopo una rissa in cui gli aggressori avevano un coltello. La polizia sta indagando sulle responsabilità e sui legami tra i coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sulle altre persone coinvolte o sui motivi della lite.

Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate sui binari della stazione di Milano Certosa, ha detto di aver riconosciuto uno degli aggressori del figlio. “Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L’ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13“, ha detto l’uomo. Stazione Certosa, parla il padre del 22enne ucciso Un aggressore "riconosciuto dai tatuaggi" Il padre chiede giustizia Che cos'è la MS13 Stazione Certosa, parla il padre del 22enne ucciso Proseguono le indagini per accertare le responsabilità di quanto accaduto nella tarda serata di martedì sui binari della stazione di Milano Certosa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ucciso alla stazione Certosa a Milano, papà del 22enne riconosce uno degli aggressori: "Capo della MS13"

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Milano, 22enne ucciso dal branco alla Stazione di Certosa: aggressori in fuga, si indaga sulle gang

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Omicidio alla stazione Certosa di Milano, parla il padre del 22enne ucciso: È stato il capo della MS13, l'ho riconosciuto dai tatuaggi x.com

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit

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