Deroga energia UE | Tridico critica il governo e parla di beffa
Il governo italiano ha ottenuto una deroga di tre anni per la flessibilità nell’uso delle risorse energetiche, concessa dall’UE. Il presidente dell’Inps ha criticato questa decisione, definendola una beffa. Restano aperte le questioni su come verranno impiegati questi anni di flessibilità e quali investimenti nel settore delle energie rinnovabili potrebbero essere compromessi durante questo periodo. L’attenzione è rivolta alle scelte future del governo e alle conseguenze sul piano energetico.
Come verranno utilizzati i tre anni di flessibilità concessi da Bruxelles?. Quali investimenti verdi rischia di perdere l'Italia in questo periodo?. Perché la deroga europea viene definita una beffa dal governo?. Cosa accadrà se il governo sceglierà di non accelerare la transizione?.? In Breve La Commissione Europea concede una flessibilità temporale di tre anni sul settore energetico.. Tridico accusa il governo Meloni di ignorare gli investimenti verdi previsti dalla deroga.. Il rischio è il ritardo tecnologico rispetto al resto del continente europeo.. La finestra temporale potrebbe giustificare l'inerzia verso la transizione ecologica nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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