Deroga energia UE | Tridico critica il governo e parla di beffa

Notizia in breve

Il governo italiano ha ottenuto una deroga di tre anni per la flessibilità nell’uso delle risorse energetiche, concessa dall’UE. Il presidente dell’Inps ha criticato questa decisione, definendola una beffa. Restano aperte le questioni su come verranno impiegati questi anni di flessibilità e quali investimenti nel settore delle energie rinnovabili potrebbero essere compromessi durante questo periodo. L’attenzione è rivolta alle scelte future del governo e alle conseguenze sul piano energetico.