Il governo ha annunciato l'intenzione di avviare colloqui con le istituzioni europee per ottenere una deroga al patto di stabilità, in risposta alla crisi energetica. La richiesta sarà presentata tramite la clausola di salvaguardia nazionale, prevista dall'articolo 26 del Patto di Stabilità. Il ministro ha definito la situazione come un'emergenza, sottolineando la necessità di interventi immediati.

Il governo avvierà colloqui con l'Unione europea per attivare la clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'articolo 26 del Patto di Stabilità. Si tratta di una procedura che permette ai Paesi in circostanze eccezionali di derogare momentaneamente al tetto del 3% di indebitamento rispetto al Pil. La volontà dell'esecutivo emerge da un'integrazione del Documento di finanza pubblica approvato ieri in Senato. «Il testo della risoluzione l'ho validato io, quindi vuol dire che era condiviso», ha risposto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti (in foto). Di fatto, un intendimento che era già emerso nei giorni scorsi, quando nel governo si era scelto - in caso di necessità dovute alle conseguenze della guerra in Iran - di scegliere la strada di uno scostamento di bilancio senza cercare lo scontro con Bruxelles.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il governo chiede la deroga al patto Ue per il caro-energia. Giorgetti: "È un'emergenza"

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Che giornata… prima @MatteRenzi oltre se “medesimo” al Senato. Persino Giorgetti “rimasto solo” ha dovuto sorridere. Passa qualche ora e la premier a palazzo Chigi chiude microfono e conferenza stampa. Non voleva domande su Minetti e Biennale x.com

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