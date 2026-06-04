Denuncia di aver perso la patente ma gli era stata ritirata all' estero | 34enne denunciato

Una donna di 34 anni, residente in provincia, è stata denunciata dai Carabinieri di Sorbolo Mezzani per aver dichiarato di aver perso la patente, che invece le era stata ritirata all’estero. La donna aveva presentato una denuncia di smarrimento, ma le verifiche hanno accertato che la patente era stata ritirata in un altro Paese. L'indagine informatica ha portato alla denuncia per falsità ideologica presso la Procura di Parma.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, al termine di una veloce ed attenta indagine informatica, hanno recentemente denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una 34enne dell’est Europa residente in provincia, l’uomo è ritenuto il presunto responsabile di falsità ideologica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Tir in autostrada, ma lautista è senza patente e documenti: blitz della Stradale, 62enne espulso

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