Guida sotto gli effetti di droga oltreconfine | ritirata l' ennesima patente italiana denunciato il conducente

Un cittadino italiano è stato denunciato prima di Capodistria per aver guidato sotto l’effetto di droghe. Durante un controllo stradale, le forze dell’ordine locali hanno ritirato la patente italiana, che era ancora valida. La persona coinvolta è stata arrestata e sottoposta a ulteriori accertamenti. Si tratta dell’ennesimo caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti che si verifica oltre confine.

È ancora un cittadino italiano a finire denunciato oltreconfine, prima di Capodistria, per guida sotto gli effetti di droga. Nella prima serata di venerdì 10, a Bertocchi, la polizia stradale slovena ha fermato il conducente trentacinquenne di un'auto. Da subito l'uomo è apparso evidentemente in.🔗 Leggi su Triesteprima.it Ubriaco alla guida, sfreccia a più di 110 km/h in centro a Genova: automobilista denunciato e patente ritirataUn automobilista è stato fermato dalla Polizia locale mentre procedeva a oltre 110 kmh per le strade di Genova. Alla guida dopo aver assunto droga: ritirata la patente a due automobilistiLa polizia di Stato di Parma, nell’ambito dell’attività di prevenzione delle condotte pericolose alla guida e dell’incidentalità stradale, ha svolto...