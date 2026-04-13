Era ubriaco e guidava uno scuolabus pieno di bambini ad Alessandria | 60enne era recidivo patente ritirata

Un uomo di 60 anni è stato sorpreso mentre guidava uno scuolabus comunale in stato di ebbrezza, con i bambini a bordo, a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria. Si tratta di un soggetto già recidivo, con la patente ritirata in precedenza. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Ubriaco alla guida di uno scuolabus comunale con studenti a bordo: è accaduto a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria. I Carabinieri hanno fermato il mezzo dopo aver notato che sbandava. Il conducente, 60 anni, aveva un tasso alcolemico ben oltre i limiti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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