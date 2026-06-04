Al Nameless Festival 2026 si sono svolti tre giorni di musica sul lago, con una presenza di circa novantamila persone. Sono saliti sul palco oltre cento artisti, tra cui DJ e band di vari generi, dall’elettronica al pop. Tra gli artisti più noti ci sono stati Calvin Harris, Fisher, Clara e Sangiovanni. La manifestazione si è svolta in un’area aperta, con concerti distribuiti tra le giornate e le notti.

Novantamila persone, oltre cento artisti e tre giorni di musica tra elettronica, pop e nuove generazioni. Le immagini più belle - in esclusiva - dell'edizione appena conclusa +++dropcap Tre giorni di musica, oltre cento artisti in cartellone e novantamila persone arrivate sulle sponde del Lago di Como. Il Nameless Festival chiude così l'edizione 2026, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti dell'estate musicale italiana, capace di mettere insieme star dell'elettronica internazionale e alcuni dei nomi più amati della nuova scena pop. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dentro il Nameless Festival 2026: da Calvin Harris a Fisher, fino a Clara e Sangiovanni, tre giorni di musica e notti sul lago

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CALVIN HARRIS - Nameless Festival 2026 @Lecco

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