Calvin Harris Fisher Clara e tanti altri | il Nameless svela tutti i protagonisti dell' edizione 2026 al Bione

Il Nameless Festival ha annunciato la lineup completa dell'edizione 2026, che si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno presso il Bione di Lecco. Tra gli artisti presenti ci saranno Calvin Harris, Fisher e Clara, insieme ad altri protagonisti della scena musicale. La manifestazione si svolgerà nel luogo specificato in Lombardia e coinvolgerà numerosi musicisti di rilievo.

Ecco la line up completa dell'atteso Festival che vedrà esibirsi circa 80 artisti. Attesi sul live stage anche John Summit, Nerissima Serpe, Tonypitony e Sarah Toscano Il Nameless Festival svela la line up completa dell'edizione 2026 che si terrà dal 30 maggio al 1° giugno prossimi al Bione di Lecco. Oltre agli headliners Calvin Harris, Fisher e John Summit sul Live Stage si esibiranno Nerissima Serpe, Tonypitony, Clara, Sarah Toscano e tanti altri per un totale di circa 70 artisti. Ad anticipare il festival, uno speciale evento diffuso sulla città: il Lake Como Music Week in programma dal 26 maggio al 1° giugno con una settimana di attività, side events e talks. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: John Summit entra nella lineup del Nameless 2026: oltre 60 artisti al Bione Gigi D'Agostino e Fisher: le lineup del Nameless 2026 prendono formaIl Nameless Festival alza il velo sulle lineup 2026 con una serie di annunci che definiscono sempre più il volto dei due eventi in programma.