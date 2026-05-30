Il Nameless Festival 2026 si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno nella nuova location del “Bione” di Lecco. Tra gli artisti confermati ci sono Calvin Harris e Fisher.

Tutto pronto per il Nameless Festival 2026 in programma dal 30 maggio al 1° giugno nella nuova venue del “Bione” di Lecco. Tre giorni di musica elettronica, urban e club culture con alcuni dei più importanti artisti della scena internazionale e italiana. A guidare il festival saranno tre headliner d’eccezione: Calvin Harris, John Summit e FISHER, protagonisti rispettivamente delle giornate del 30, 31 maggio e 1° giugno. Sabato 30 maggio il pubblico del Nameless Festival 2026 potrà assistere al ritorno in Italia di Calvin Harris, uno dei producer e DJ più influenti al mondo. Accanto a lui saliranno sul palco Sonny Fodera, Andy C, Hybrid... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Nameless Festival 2026: da Calvin Harris a FISHER, ecco tutto il cast di artisti

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È tutto pronto per l'edizione 2026 del NAMELESS FESTIVAL, dal 30 maggio all’1 giugno ecco i concerti, eventi collaterali e info #NamelessFestival2026 #NMLSS26 musicadalpalco.com/2026/05/28/nam… x.com

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