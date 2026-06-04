DemoFarm Day 2026 | 300 studenti toscani scoprono l' agricoltura del futuro a Marciano

Notizia in breve

Il 20 e 27 maggio, più di 300 studenti provenienti da dieci istituti agrari toscani hanno partecipato alla quarta edizione del DemoFarm Day. L’evento si è svolto nella Tenuta di Cesa, nel comune di Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo. Durante le giornate, gli studenti hanno visitato le strutture e assistito a dimostrazioni pratiche legate alle tecniche agricole del futuro.