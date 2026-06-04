DemoFarm Day 2026 | 300 studenti toscani scoprono l' agricoltura del futuro a Marciano
Il 20 e 27 maggio, più di 300 studenti provenienti da dieci istituti agrari toscani hanno partecipato alla quarta edizione del DemoFarm Day. L’evento si è svolto nella Tenuta di Cesa, nel comune di Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo. Durante le giornate, gli studenti hanno visitato le strutture e assistito a dimostrazioni pratiche legate alle tecniche agricole del futuro.
Oltre 300 studenti di dieci istituti agrari toscani hanno partecipato alla quarta edizione del DemoFarm Day, svoltasi nelle giornate del 20 e 27 maggio presso la Tenuta di Cesa di Ente Terre Regionali Toscane, nel comune di Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo. L'iniziativa, giunta ormai. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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