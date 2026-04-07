Circa 150 studenti di un liceo scientifico hanno preso parte a un seminario dedicato alla collaborazione tra robot e persone. L’evento ha approfondito come le tecnologie automatizzate possano affiancare gli esseri umani nelle attività quotidiane, senza sostituirli. La discussione si è concentrata su possibili sviluppi nel mondo del lavoro e sull’integrazione della robotica nel futuro prossimo.

Circa 150 studenti del liceo scientifico Parentucelli-Arzelà di Sarzana hanno partecipato a un seminario focalizzato sull’integrazione tra esseri umani e robotica, volto a esplorare come la tecnologia possa supportare l’attività quotidiana senza sostituire l’uomo. L’evento, svoltosi nella sala conferenze dell’istituto, ha il coinvolgimento di esperti provenienti dall’Istituto italiano di Tecnologia (IIT) e da Altroconsumo. L’iniziativa ha coinvolto ragazzi di classi terze, quarte e una prima del percorso scientifico. La sinergia tra intelligenza artificiale e robotica umanoide. Marino Melissano, segretario generale di Altroconsumo, è intervenuto tramite collegamento remoto per approfondire il legame che unisce l’intelligenza artificiale alla robotica umanoide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robot e umani: 150 studenti scoprono il futuro del lavoro

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