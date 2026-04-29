Dalla teoria al lievito madre | 31 studenti scoprono il futuro del Food

Trentuno studenti del master dell'Università di Bolzano hanno visitato i laboratori di Puratos a Parma, esplorando le applicazioni pratiche della teoria sul lievito madre e le innovazioni nel settore alimentare. La visita si inserisce in un percorso formativo volto a approfondire le tecniche e le tendenze del food, con un focus particolare sulle lavorazioni artigianali e le nuove tecnologie impiegate nella produzione.

? Cosa sapere Trentuno studenti del master dell'Università di Bolzano visitano i laboratori Puratos a Parma.. La sinergia tra ricerca e industria mira a innovare i processi di fermentazione naturale.. Trentuno studenti del master in Food Science for Innovation and Authenticity dell’Università di Bolzano hanno visitato la sede di Puratos Italia a Parma il 28 aprile 2026, entrando nei laboratori dove si studia il segreto della fermentazione naturale. L’incontro, che si rinnova con costanza ogni anno, ha permesso ai giovani talenti provenienti da sette nazioni diverse di osservare come la teoria accademica si trasformi in soluzioni concrete per il mondo della panificazione, della pasticceria e del cioccolato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla teoria al lievito madre: 31 studenti scoprono il futuro del Food Notizie correlate Robot e umani: 150 studenti scoprono il futuro del lavoroCirca 150 studenti del liceo scientifico Parentucelli-Arzelà di Sarzana hanno partecipato a un seminario focalizzato sull’integrazione tra esseri... Dalla teoria al CERN: 42 studenti svelano i segreti dell’antimateriaQuarantadue studenti delle classi quinte dello scientifico del liceo Cassini di Sanremo hanno vissuto un’esperienza immersiva nella fisica delle...