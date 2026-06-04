Demenze a Frascati | nuovi percorsi e screening gratuiti in città

Notizia in breve

A Frascati sono stati avviati nuovi percorsi per la diagnosi precoce delle demenze e sono stati annunciati screening neurologici gratuiti per i cittadini. Le iniziative prevedono accessi senza costi per esami di valutazione cognitiva e neurologica. Durante l’evento saranno presentate anche nuove terapie per le malattie neurodegenerative. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di partecipazione o sulle tipologie di trattamenti che verranno illustrati.