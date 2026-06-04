Demenze a Frascati | nuovi percorsi e screening gratuiti in città
A Frascati sono stati avviati nuovi percorsi per la diagnosi precoce delle demenze e sono stati annunciati screening neurologici gratuiti per i cittadini. Le iniziative prevedono accessi senza costi per esami di valutazione cognitiva e neurologica. Durante l’evento saranno presentate anche nuove terapie per le malattie neurodegenerative. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di partecipazione o sulle tipologie di trattamenti che verranno illustrati.
Come accedere gratuitamente allo screening neurologico organizzato a Frascati?. Quali nuove terapie per le malattie neurodegenerative verranno presentate?. Come può la rete territoriale sostenere concretamente i caregiver?. Chi sono gli esperti che guideranno il dibattito alle Scuderie Aldobrandini?.? In Breve Convegno presso le Scuderie Aldobrandini il 6 giugno. Collaborazione tra SOS Alzheimer e Croce Rossa Italiana per screening gratuiti. Focus su supporto psicologico e formazione per i caregiver locali. Integrazione tra neurologia, geriatria e psicologia per diagnosi precoci. Il 6 giugno Frascati si interroga sulle demenze e sulle nuove cure. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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