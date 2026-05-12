Salute femminile a Savignano | screening gratuiti e nuovi percorsi

A Savignano sono stati avviati nuovi percorsi per la salute femminile, con la possibilità di accedere a screening gratuiti senza prenotazione. Gli appuntamenti si svolgeranno in Sala Galeffi, dove saranno presenti diversi professionisti del settore sanitario. Le iniziative mirano a promuovere controlli tempestivi e a facilitare l'accesso ai servizi di prevenzione. Le modalità di partecipazione e i dettagli sugli esperti coinvolti saranno comunicati nelle prossime ore.

? Punti chiave Come si possono attivare subito gli screening senza prenotazione?. Chi sono gli esperti che saranno presenti in Sala Galeffi?. Perché è stata prevista una mediazione linguistica in arabo e cinese?. Cosa significa trasformare la prevenzione in un evento per famiglie?.? In Breve Sabato 16 maggio dalle 10 alle 12 presso la Sala Galeffi di Savignano. Collaborazione tra associazione Arrt, Ausl e Amministrazione comunale per progetto BenEssere. Mediazione linguistica in cinese e arabo per garantire l'accesso alle donne straniere. Spazio ludico per bambini e contatto telefonico 338 104 6285 per informazioni. Sabato 16 maggio, dalle ore 10 alle 12, la Sala Galeffi di Savignano sul Rubicone ospiterà l’incontro Donne protagoniste della prevenzione per offrire un accesso diretto agli screening sanitari gratuiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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