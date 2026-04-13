I club locali di Cremona hanno dedicato la giornata di ieri, 12 aprile, al Lions Day internazionale, organizzando attività che uniscono iniziative di screening gratuiti e momenti di musica. La città si è animata con eventi pensati per coinvolgere la comunità, offrendo servizi sanitari e momenti di intrattenimento pubblico. La giornata ha visto partecipazione attiva da parte della popolazione locale, con diverse attività distribuite nel centro e nelle aree pubbliche della città.

I club locali di Cremona hanno trasformato la giornata di ieri, 12 aprile, in un’occasione di utilità sociale e bellezza collettiva attraverso il Lions Day internazionale. Presso lo SpazioComune, i cittadini hanno potuto usufruire di esami gratuiti per monitorare i livelli di colesterolo e diabete, mentre in piazza Stradivari è stato allestito un punto informativo per illustrare l’impegno costante dei club verso la comunità. Salute e cultura: un connubio tra prevenzione e musica classica. L’iniziativa ha registrato una partecipazione molto alta, con numerosi screening effettuati durante la mattinata. Oltre al fondamentale aspetto sanitario, la cittadinanza è stata coinvolta da un momento artistico imprevisto: un flash mob musicale che ha animato la piazza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, tra screening gratuiti e musica: il Lions Day coinvolge la città

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