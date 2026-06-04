Dema Uilm | verificare subito il piano industriale
Il sindacato Uilm ha chiesto di verificare immediatamente il piano industriale del gruppo Dema. La richiesta arriva in seguito alle preoccupazioni riguardanti il futuro della produzione e dell’occupazione all’interno dell’azienda. La comunicazione è stata diffusa dopo che sono state sollevate interrogazioni sullo stato attuale e le prospettive dell’attività industriale. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del piano o sulle eventuali azioni successive.
SOMMA VESUVIANA, 4 GIU – Preoccupazione per il futuro industriale e occupazionale del gruppo Dema. La Uilm Campania chiede una verifica immediata dello stato di attuazione del piano industriale sottoscritto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), evidenziando ritardi rispetto agli obiettivi previsti dal progetto di rilancio dell’azienda. A sollevare la questione sono il segretario generale della Uilm Campania, Ciro Cierro, e il funzionario Uilm Giovanni Rao, che in una nota congiunta parlano di una fase di sostanziale stallo nello sviluppo industriale del gruppo. Uilm: “Impegni non ancora tradotti in risultati concreti”. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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