Il sindacato Uilm ha chiesto di verificare immediatamente il piano industriale del gruppo Dema. La richiesta arriva in seguito alle preoccupazioni riguardanti il futuro della produzione e dell’occupazione all’interno dell’azienda. La comunicazione è stata diffusa dopo che sono state sollevate interrogazioni sullo stato attuale e le prospettive dell’attività industriale. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del piano o sulle eventuali azioni successive.

SOMMA VESUVIANA, 4 GIU – Preoccupazione per il futuro industriale e occupazionale del gruppo Dema. La Uilm Campania chiede una verifica immediata dello stato di attuazione del piano industriale sottoscritto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), evidenziando ritardi rispetto agli obiettivi previsti dal progetto di rilancio dell’azienda. A sollevare la questione sono il segretario generale della Uilm Campania, Ciro Cierro, e il funzionario Uilm Giovanni Rao, che in una nota congiunta parlano di una fase di sostanziale stallo nello sviluppo industriale del gruppo. Uilm: “Impegni non ancora tradotti in risultati concreti”. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Dema, Uilm: verificare subito il piano industriale

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