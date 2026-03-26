La segreteria della Uilm ha annunciato il cambio al vertice: Pasquale Vitiello sostituisce Andrea Cignatta, che ha guidato l'organizzazione per otto anni. Vitiello assumerà la responsabilità delle questioni legate ad Astra e al nuovo piano industriale, che sono state indicate come priorità. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla segreteria sindacale.

Cambio al vertice della Uil metalmeccanici: Andrea Cignatta dopo 8 anni di attività sindacale nel settore lascia il posto a Pasquale Vitiello. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso del 16esimo congresso Uilm nella sede del sindacato in via Martiri della Resistenza, incentrato sul tema della transizione digitale giusta: tra innovazione tecnologica e tutela dei lavoratori. Un passaggio inevitabile che va gestito perché sia un'opportunità unica per i lavoratori e non un loro svilimento. «Fondamentale sarà che la gestione di questo cambiamento avvenga nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori – ha ribadito il segretario... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Segreteria Uilm, Vitiello succede a Cignatta: «Astra e il nuovo piano industriale saranno le priorità»

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