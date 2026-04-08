Uilm Maurizio Flore | Eni Enel e Ia il futuro industriale di Brindisi si gioca ora

Durante il congresso provinciale della Uilm di Bari, alla presenza del presidente della regione, si è discusso delle vertenze industriali nel territorio di Brindisi, con particolare attenzione alle questioni legate a Eni e Enel. La riunione ha rappresentato un momento di confronto sulle sfide che coinvolgono le aziende energetiche e il futuro industriale della zona. La Uilm di Brindisi ha ricordato le problematiche attuali e le questioni aperte riguardanti gli impianti locali.

BARI – Il congresso provinciale le della Uilm di Bari alla presenza del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è stata l'occasione per la Uilm di Brindisi per ricordare le vertenze industriali che interessano il territorio di Brindisi, in particolare quelle legate a Eni ed Enel. Queste. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Uilm Brindisi, cambio al vertice: Flore alla guida del sindacato metalmeccanicoNuova leadership per affrontare le sfide della transizione industriale del territorio. Segreteria Uilm, Vitiello succede a Cignatta: «Astra e il nuovo piano industriale saranno le priorità»Cambio al vertice della Uil metalmeccanici: Andrea Cignatta dopo 8 anni di attività sindacale nel settore lascia il posto a Pasquale Vitiello.