A Induno Olona i funerali di Enzo Ambrosino

Questa mattina, sabato 18 aprile, nella chiesa di San Giovanni Battista si sono svolti i funerali di Enzo Ambrosino ad Induno Olona. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e conoscenti, che hanno voluto rendere omaggio alla persona scomparsa. La salma è stata accompagnata al cimitero del paese al termine della funzione religiosa.

Si sono tenute questa mattina, sabato 18 aprile, nella chiesa di San Giovanni Battista le esequie del trentenne ucciso al culmine di una rissa nella notte nella cittadina in provincia di Varese .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Induno Olona i funerali di Enzo Ambrosino Notizie correlate Omicidio a Induno Olona, il parroco testimone dell’uccisione di Enzo AmbrosinoInduno Olona (Varese), 14 aprile 2026 – Nuovi elementi emergono sulla violenta rissa costata la vita a Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso venerdì... Leggi anche: Arrestato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona, ucciso per una lite per un debito Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Enzo Ambrosino ucciso in una rissa a Induno Olona, arrestati due uomini; Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti; Induno Olona, il giallo di Enzo Ambrosino, ucciso sotto casa. Rissa con mazze e lame dopo la festa di compleanno del figlio; Aggressione nella notte a Induno: feriti gravi. Induno Olona in lutto per i funerali di Enzo Ambrosino: sarà presente suo papàAlla funzione potrà partecipare anche il padre, Gennaro Ambrosino, detenuto dal 13 aprile con l’accusa di rissa aggravata, nonostante il giudice per le indagini preliminari Marcello Buffa abbia respin ... laprovinciadivarese.it L’ultimo saluto a Enzo Ambrosino: sabato i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista Induno OlonaLa comunità si stringe attorno alla famiglia: rosario alle 9.30, funerali alle 10. La tumulazione avverrà nel cimitero di Buguggiate ... varesenews.it Due arresti per rissa nel varesotto: i carabinieri hanno portato in carcere due uomini coinvolti nella rissa degenerata nell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate a Induno Olona sabato sera. #radiolombardia #noncifermiamomai #rissa Articolo nei com - facebook.com facebook Rissa finita nel sangue a Induno Olona, fermato un 50enne per l’omicidio di Enzo Ambrosino x.com