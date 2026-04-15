Induno Olona il doppio dramma degli Ambrosino | figlio ucciso e padre in carcere

A Induno Olona, in provincia di Varese, si stanno svolgendo le fasi successive alla tragica morte di un ragazzo, vittima di un episodio violento. Nel frattempo, il padre della vittima si trova in carcere, sospettato di aver avuto un ruolo nella vicenda. Nella stessa giornata sono stati eseguiti due nuovi arresti e sono previsti ulteriori interrogatori per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Induno Olona (Varese) – L’interrogatorio di garanzia in carcere del presunto killer. Due nuovi arrestati, entrambi da sentire in giornata. E una famiglia, gli Ambrosino, che si è trovata prima ad affrontare l’uccisione del figlio trentenne Enzo e ieri le manette per il padre Gennaro, a sua volta ferito nella rissa mortale. Nell’ambito delle indagini sull’ omicidio di Enzo Ambrosino, a Induno Olona nella notte tra il 10 e l’11, è fissato per oggi nel primo pomeriggio l’interrogatorio di garanzia dei due arrestati ieri per rissa aggravata: Gennaro Ambrosino, 65 anni, padre della vittima; e Dimitri Corona, 27 anni, figlio di Gesuino Corona, il primo a finire in cella con l’accusa di omicidio: avrebbe sferrato lui la coltellata fatale tra i colpi di mazza ferrata e bastoni di legno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Induno Olona, il doppio dramma degli Ambrosino: figlio ucciso e padre in carcere Leggi anche: Induno Olona, dalle urla a coltelli e mazze: Enzo Ambrosino ucciso per un debito. Fermato il killer, denunciati il figlio 27enne e tre complici Leggi anche: Arrestato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona, ucciso per una lite per un debito