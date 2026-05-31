In partenza "Into the Blue – Sea Life Fest" che tra Rimini e Riccione dal 5 al 14 giugno proporrà per dieci giorni incontri con esperti, docufilm, flash mob, corsi e laboratori, nonché performance, un concerto con i suoni del mare, passeggiate tra natura e arte e anche una pulizia dei fondali. Tutto, rigorosamente, ’vista mare’. L’iniziativa è a cura di Fondazione Cetacea, che ha liberato in mare la tartaruga Giulia, giunta un anno fa col cranio lesionato e poi curata nel Centro di Recupero, dove una donazione del ‘Ceccarini’ regalerà presto pure un reparto radiologico. La prossima edizione del festival è stata annunciata ieri al Club Nautico dal presidente Pari e sulla copertina della kermesse campeggia Physalia (la caravella portoghese). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva il festival dedicato a mare e biodiversità

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Seychelles, Île Maurice : Voyage au Cœur des Plus Belles Îles du Monde | Documentaire Voyage - AMP

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