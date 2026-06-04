delfin pace fatta tra leonardo maria del vecchio e rocco basilico

Delfin ha annunciato che Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno risolto le loro divergenze. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo per mettere fine alle tensioni tra loro. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza dettagli sui termini dell’intesa. Nessuna delle parti ha fornito ulteriori commenti. L’accordo è stato definito tra i rappresentanti legali delle parti. La notizia non include informazioni su eventuali cause o procedimenti giudiziari in corso.

Pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin - la cassaforte che oltre a essere il maggior azionista di EssilorLuxottica ha in mano le partecipazioni finanziarie in Mps, Generali e Unicredit - rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. L'azione di Basilico sul riassetto di Delfin. Nelle scorse settimane Basilico si era rivolto al Tribunale del Lussemburgo nel tentativo di bloccare il riassetto di Delfin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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