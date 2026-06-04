I due fratelli hanno firmato un accordo che mette fine alle cause legali tra loro. Hanno deciso di rinunciare alle contestazioni in corso, evitando ulteriori procedimenti giudiziari. La decisione è stata presa in modo consensuale, senza coinvolgimenti di terze parti. Con questa firma, si apre la strada a una nuova fase per il gruppo Delfin, senza più ostilità tra i familiari coinvolti. La notizia è stata comunicata ufficialmente nella giornata del 4 giugno 2026.

Milano, 4 giugno 2026 – Fine delle ostilità tra fratelli e strada spianata per il nuovo inizio del gruppo Delfin. Leonardo Maria Del Vecchio e il fratello Rocco Basilico, entrambi figli di Nicoletta Zampillo, vedova del fondatore di Luxottica, hanno trovato un accordo mettendo fine ai contenziosi legali che li opponevano e che pesavano sul riassetto della la holding lussemburghese. Delfin, oltre ad essere il primo socio di Essilux, detiene partecipazioni finanziarie strategiche in Generali, Unicredit, Mps e Mediobanca. Leonardo Maria Del Vecchio si è impegnato a ritirare ogni causa avanzata in Tribunale e lo stesso ha fatto suo fratello Rocco Basilico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delfin, accordo Del Vecchio-Basilico. I due fratelli rinunciano alle cause

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