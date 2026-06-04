Definizione agevolata 2026 attiva la piattaforma per la rottamazione dei tributi comunali

È stata attivata la piattaforma online per la Definizione agevolata 2026 dei tributi comunali. La piattaforma permette ai contribuenti di controllare la propria posizione fiscale e di inviare la richiesta di adesione alla procedura di rottamazione di cartelle e avvisi. La procedura è ora pienamente funzionante e accessibile per tutti gli utenti interessati.

È pienamente operativa la piattaforma online dedicata alla Definizione agevolata 2026 dei tributi comunali, lo strumento attraverso cui i contribuenti possono verificare la propria posizione fiscale e presentare domanda di adesione alla misura di “rottamazione” delle cartelle e degli avvisi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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