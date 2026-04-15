Rottamazione-quinquies a Monreale | al via la definizione agevolata dei tributi comunali ecco come aderire

Da monrealelive.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale di Monreale ha avviato la procedura di definizione agevolata dei tributi comunali affidati all’Agente della Riscossione, nota come “Rottamazione-quinquies”. La misura permette ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali attraverso un rinnovato procedimento. La comunicazione ufficiale informa che sono aperte le adesioni e fornisce indicazioni sulle modalità di accesso alla definizione agevolata.

MONREALE – L’Amministrazione Comunale di Monreale annuncia l’avvio della Definizione Agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”. La misura, recepita in attuazione delle disposizioni nazionali, è stata formalizzata con il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 30 marzo 2026. «Con l’approvazione di questo regolamento — dichiara l’assessore al Bilancio, dott.ssa Nadia Battaglia — vogliamo venire incontro ai contribuenti, offrendo loro la possibilità di chiudere i debiti pregressi con un abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora. È una misura di equità fiscale che permette al cittadino di risparmiare sensibilmente e all’Ente di recuperare risorse fondamentali per i servizi pubblici.🔗 Leggi su Monrealelive.it

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