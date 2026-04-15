Rottamazione-quinquies a Monreale | al via la definizione agevolata dei tributi comunali ecco come aderire

L'amministrazione comunale di Monreale ha avviato la procedura di definizione agevolata dei tributi comunali affidati all’Agente della Riscossione, nota come “Rottamazione-quinquies”. La misura permette ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali attraverso un rinnovato procedimento. La comunicazione ufficiale informa che sono aperte le adesioni e fornisce indicazioni sulle modalità di accesso alla definizione agevolata.

MONREALE – L’Amministrazione Comunale di Monreale annuncia l’avvio della Definizione Agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”. La misura, recepita in attuazione delle disposizioni nazionali, è stata formalizzata con il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 30 marzo 2026. «Con l’approvazione di questo regolamento — dichiara l’assessore al Bilancio, dott.ssa Nadia Battaglia — vogliamo venire incontro ai contribuenti, offrendo loro la possibilità di chiudere i debiti pregressi con un abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora. È una misura di equità fiscale che permette al cittadino di risparmiare sensibilmente e all’Ente di recuperare risorse fondamentali per i servizi pubblici.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Rottamazione-quinquies a Monreale: al via la definizione agevolata dei tributi comunali, ecco come aderire Leggi anche: Atessa aderisce alla rottamazione quinquies per la definizione agevolata di tributi comunali e sanzioni del codice della strada Consiglio comunale di Capaccio Paestum, Agresti: “Approvate dilazioni più ampie e definizione agevolata dei tributi comunali”Il Consiglio comunale di Capaccio Paestum, riunitosi ieri mattina, ha approvato all'unanimità due importanti provvedimenti in materia tributaria che... Rottamazione quinquies guida completa a rate, scadenze e regole fiscaliRottamazione quinquies 2026: chi può aderire, come funziona, perché conviene La rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, conse ... assodigitale.it Il Consiglio comunale dice sì alla rottamazione quinquiesPrevista la possibilità di pagare in 36 rate le cartelle relativa ai tributi locali MONREALE, 31 marzo – Disco verde in consiglio comunale per il regolame ... monrealenews.it