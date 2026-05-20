Decreto fiscale legge | stop pagamenti PA e nuove regole per IVA
Il decreto fiscale legge introduce alcune novità riguardanti i pagamenti della pubblica amministrazione e le norme sull'IVA. Tra le misure adottate, una soglia di 5.000 euro stabilisce quando i pagamenti dei professionisti devono essere effettuati. Inoltre, viene prevista una nuova possibilità di rottamazione dei debiti verso gli enti locali, riservata a chi rientra determinati requisiti. Queste disposizioni si inseriscono in un quadro più ampio di modifiche alle regole fiscali in vigore.
? Punti chiave Come influisce la soglia dei 5.000 euro sui pagamenti dei professionisti?. Chi può beneficiare della nuova rottamazione dei debiti verso gli enti locali?. Cosa cambia per le partite IVA in caso di inaffidabilità fiscale?. Quando scade la sospensione della tassa sulle spedizioni dei piccoli pacchi?.? In Breve Soglia 5.000 euro blocca pagamenti PA per professionisti fiscalmente irregolari.. Rottamazione quinquies estesa anche a debiti verso regioni ed enti locali.. Sospensione tassa piccoli pacchi valida fino al 30 giugno.. Ripristino Participation Exemption con esclusione 95% dividendi e plusvalenze..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Does DFAS Stop Military Retirement Payments If a Former Spouse Remarries No
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