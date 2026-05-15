Decreto fiscale | via alla rottamazione 5 e nuove regole per le PIVA

È stato approvato un nuovo decreto fiscale che introduce la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali dal 2000 e applica nuove regole per le partite IVA. Per accedere alla rottamazione, i contribuenti devono rispettare determinati requisiti e presentare apposite domande entro le scadenze stabilite. Sono state aggiornate anche le soglie di punteggio per il concordato preventivo, che influiscono sulla valutazione delle richieste di rateizzazione e definizione delle pendenze fiscali. Le nuove norme mirano a semplificare le procedure di pagamento e regolarizzare le posizioni fiscali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come si accede alla rottamazione per le cartelle dal 2000?. Quali nuove soglie di punteggio riguardano il concordato per le P.IVA?. Quando scatta l'obbligo di compensazione per i professionisti con debiti fiscali?. Cosa succede se gli enti locali non comunicano la sanatoria entro giugno?.? In Breve Enti locali devono comunicare adesione rottamazione entro il 15 giugno.. Pagamenti rottamazione entro 31 gennaio 2027 con 54 rate al 3%.. Concordato preventivo prorogato al 31 ottobre con sconti fino al 35%.. Compensazione debiti verso PA non scatta sotto la soglia di 5.000 euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Decreto fiscale: via alla rottamazione 5 e nuove regole per le P.IVA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi Sullo stesso argomento Il DL fiscale spiegato facile, le novità dalla rottamazione quinquies estesa alle scadenze per partite ivaDa oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Decreto fiscale 2026, stop alla tassa sui pacchi: tutte le nuove misure in arrivoIl governo Meloni punta sul decreto fiscale per ricompattarsi dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Decreto Fiscale: via libera dell'Aula Senato con 99 sì, ora passa alla Camera x.com Dl Fiscale, il governo pone la fiducia al Senato. Via libera a 92 milioni per il porto di PiombinoIl Senato pone la fiducia sul Decreto Fiscale, stanziati 92 milioni per il porto di Piombino. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio Il governo ha posto la questione di f ... affaritaliani.it Dl Fiscale approvato al Senato: via alla rottamazione quinquies 2026, come funziona e chi può aderireVia libera a rottamazione quinquies e sanatorie fiscali: ora il decreto passa alla Camera. Entro il 26 maggio dovrà essere convertito in legge ... tg.la7.it