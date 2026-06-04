Un cambiamento nel modo di scrivere e nella velocità di digitazione può indicare un declino cognitivo. Studi recenti mostrano che analizzare come una persona scrive, anche su dispositivi digitali, può aiutare a individuare segnali precoci di deterioramento mentale. Non sono necessari test invasivi: basta osservare le variazioni nel modo di comporre testi o rispondere ai messaggi. Questo metodo si basa sull'analisi automatizzata del comportamento scritto, senza coinvolgere procedure mediche tradizionali.

Capire e affrontare il declino cognitivo che subentra nelle persone anziane con l'avanzare dell'età è un aspetto su cui gli studiosi lavorano da anni. Un recente studio ha posto l'attenzione sul modo in cui si scrive per identificare il grado di declino cognitivo che si sta vivendo. Superata la soglia dei 40 anni il cervello inizia ad avere piccoli segnali di cedimento, inizialmente impercettibili o quasi e poi via via sempre più evidenti. Un processo fisiologico che non necessariamente porta a demenza o malattie neurodegenerative, è paragonabile a quei piccoli difetti di una macchina, di un elettrodomestico con il passare del tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Declino cognitivo: il segnale d'allarme che si nasconde nel modo in cui scrivi

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