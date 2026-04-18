Studi recenti indicano che uno spray nasale potrebbe rappresentare una nuova arma contro il declino cognitivo. La ricerca si concentra su questa soluzione come possibile trattamento per rallentare i peggioramenti delle funzioni cerebrali. I ricercatori stanno analizzando l’efficacia di questa tecnologia, che si applica tramite un semplice aerosol nelle vie nasali. Al momento, si tratta di studi ancora in fase preliminare, senza approvazioni ufficiali.

Un semplice spray nasale potrebbe, in futuro, diventare uno degli strumenti più innovativi contro il declino cognitivo. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Extracellular Vesicles e condotto dalla Texas A&M University, secondo cui due sole somministrazioni sarebbero bastate nei modelli animali per ridurre l’infiammazione cerebrale, migliorare la memoria e attenuare la cosiddetta “nebbia mentale”. L’idea alla base della ricerca è tanto semplice quanto ambiziosa: invertire alcuni effetti dell’invecchiamento del cervello agendo direttamente sulle sue cellule immunitarie. Il protagonista dello studio è uno spray contenente minuscole particelle biologiche, le vescicole extracellulari, veri e propri “corrieri” naturali capaci di trasportare molecole attive all’interno dell’organismo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cervello, lo spray nasale che frena il declino cognitivo

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