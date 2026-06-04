Debutto da record in Nazioinale A per l' ex biancazzurro Silvio Baldini

L'ex allenatore del Delfino, ora commissario tecnico ad interim della Nazionale A, ha raggiunto un record durante la sua carriera. La serata ha visto anche il debutto in Nazionale A di Matteo Dagasso, calciatore proveniente dal settore giovanile.

Una serata da sogno per il pescarese Matteo Dagasso e da record per l'ex allenatore del Delfino, ora ct ad interim della Nazionale A, Silvio Baldini. Al debutto da condottiero in attesa di tornare alla guida dell'Under 21, con una squadra giovanissima - tra le più verdi nella storia del calcio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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