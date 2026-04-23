Le regole di Silvio Baldini per la Nazionale | nessuno potrà più stare in stanza da solo

Il ct dell'Under 21, Silvio Baldini, guiderà l’Italia nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Tra le sue regole, quella di non permettere a nessuno di stare in stanza da solo, evidenziando un approccio molto incentrato sul lavoro di squadra. Il metodo adottato da Baldini si distingue per una filosofia semplice e senza fronzoli, con un’attenzione particolare alla coesione del gruppo e a un ambiente di lavoro poco influenzato dai social media.

Il ct dell'Under 21, Baldini, guiderà l'Italia per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. In Azzurro porta un metodo di lavoro spartano, per niente "social" e all'insegna del gruppo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi è Silvio Baldini, il nuovo ct della Nazionale per solo due partiteDopo lo choc dell’esclusione dal terzo mondiale consecutivo e le dimissioni in blocco dei vertici del calcio italiano, l’ultima cosa cui molti tifosi... La nazionale italiana riparte da... Silvio Baldini. Il ct dell'U21 guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugnoIn attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto il 22 giugno e quindi della scelta del nuovo commissario tecnico, l’Italia riparte... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il grande gesto di Donnarumma accende la nuova Italia: Baldini vara il blocco Under 21 e blinda Palestra; Italia, Donnarumma chiama, Baldini risponde: nasce la nuova generazione azzurra tra responsabilità e futuro. Le regole di Silvio Baldini per la Nazionale: nessuno potrà più stare in stanza da soloIl ct dell’Under 21, Baldini, guiderà la Nazionale per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. In Azzurro porta un metodo di lavoro spartano, per niente social e all’insegna del gruppo. Leggi le not ... fanpage.it Silvio Baldini alla guida della Nazionale di calcio, La persona giusta per l’ItaliaGianluca Porro, oggi allenatore del Legnano, è stato allenato da Baldini ai tempi di Empoli. «È una persona verace e senza filtri. Scegliere qualcuno di fretta, in questo momento, non avrebbe avuto se ... varesenews.it Con le amichevoli di giugno, l’Italia torna in campo provando, se non a cancellare almeno a mettere in fondo al cassetto la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Sulla panchina azzurra, Silvio Baldini che piloterà la Nazionale verso il novo c - facebook.com facebook Silvio Baldini ct ad interim: «Guiderà l’Italia nelle due amichevoli di giugno» x.com