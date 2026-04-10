La nazionale italiana si prepara alle prossime partite con Silvio Baldini come allenatore. Il tecnico dell’Under 21 guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno, mentre si attende l’elezione del nuovo presidente federale prevista per il 22 giugno. In quella occasione si deciderà anche il nome del nuovo commissario tecnico. Fino ad allora, Baldini sarà alla guida della squadra nazionale.

In attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto il 22 giugno e quindi della scelta del nuovo commissario tecnico, l’Italia riparte dall’allenatore dell’Under 21. Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff. Gli azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La nazionale italiana riparte da... Silvio Baldini. Il ct dell'U21 guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno

Silvio Baldini sarà CT dell’Italia nelle amichevoli di giugno, ma non convocherà nessuno degli azzurriSilvio Baldini sarà il CT dell'Italia per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo.

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Silvio Baldini sarà CT dell’Italia nelle amichevoli di giugno, ma non convocherà nessuno degli azzurriSilvio Baldini sarà il CT dell’Italia per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Il tecnico azzurro dell’Under 21 non convocherà nessuno dei protagonisti della disfatta in Bosnia. fanpage.it

Noi siamo contenti per lui. A giugno sulla panchina della Nazionale ci sarà Silvio Baldini, c.t. ad interim, in attesa di un Presidente Federale e di un nuovo commissario tecnico. Spazio al condottiero dell'Under 21, uno di quelli che non si è mai piegato alle mod - facebook.com facebook

UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com