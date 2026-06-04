Dopo oltre quattro anni, il centravanti serbo lascia la Juventus. Arrivato dalla Fiorentina per 70 milioni, ora si svincola senza una nuova squadra. Durante il suo periodo in bianconero, ha avuto debutti da sogno, ma anche infortuni, incomprensioni e scontri con la società. La sua partenza segna la fine di una lunga storia fatta di momenti positivi e tensioni.

Quattro anni e mezzo, dall'arrivo a peso d'oro dalla Fiorentina come centravanti del presente e del futuro sulla scia di Haaland e Mbappé, all'addio da svincolato, dopo una telenovela lunghissima per provare a rinnovare il contratto. La storia di Dusan Vlahovic con la Juventus ha vissuto di alti e bassi, tra gol (68 in 168 partite), rapporti complicati coi tifosi, frecciatine agli allenatori e infortuni, che ne hanno condizionato il rendimento e il peso sui risultati della squadra. Ecco i dieci momenti più significativi della sua avventura a Torino. È il 6 febbraio 2022 quando Dusan Vlahovic veste per la prima volta la maglia della Juventus, per la gara interna contro il Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Debutti da sogno, infortuni, frecciate e liti: i 10 momenti della storia tra Vlahovic e la Juve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vlahovic, meno di 10 minuti per fare male: lo dice la storia di questa stagione. Può ripetersi anche in Juve VeronaVlahovic ha dimostrato di essere in grado di incidere rapidamente in questa stagione, segnando meno di dieci minuti dopo il suo ingresso in campo.

È una Juve che si è sfaldata nei momenti decisivi della stagione: dal Galatasaray alla Fiorentina, tutti i momenti chiave falliti dai bianconeriLa stagione della Juventus si è conclusa con diverse sconfitte in partite decisive, tra cui quelle contro il Galatasaray, la Fiorentina, il Como e il...

Si parla di: Alex Salvini in USA. Pronto per il debutto americano | Dueruote; Provstgaard, Infortunio al Debutto: Ansia in Casa Lazio.