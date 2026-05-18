La stagione della Juventus si è conclusa con diverse sconfitte in partite decisive, tra cui quelle contro il Galatasaray, la Fiorentina, il Como e il Verona. In queste occasioni, la squadra ha incontrato difficoltà e non è riuscita a ottenere i risultati attesi. Questi episodi rappresentano alcuni dei momenti chiave in cui la squadra ha subito battute d’arresto importanti, contribuendo alla fine dell’annata sportiva. La sequenza di partite fallite ha caratterizzato il percorso della squadra nel corso della stagione.

di Luca Fioretti È una Juve che si è sfaldata nei momenti decisivi dell’annata: dal Galatasaray alla Fiorentina, passando per Como e Verona. L’analisi sui bainconeri. La stagione della Juventus si avvia alla conclusione con un bilancio estremamente negativo, segnato da una incapacità di reggere la pressione nei momenti decisivi. Quando la posta in palio si è alzata, il club ha miseramente fallito sul campo. Il primo trauma si è materializzato nel playoff di Champions League contro il Galatasaray. La qualificazione è sfumata nella gara di andata, a causa di un secondo tempo rovinoso a Istanbul. I giocatori sono andati in tilt, incassando una pesantissima sconfitta per 5-2 che ha compromesso il cammino europeo dopo appena novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - È una Juve che si è sfaldata nei momenti decisivi della stagione: dal Galatasaray alla Fiorentina, tutti i momenti chiave falliti dai bianconeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter scudetto song

Sullo stesso argomento

Milik sul rientro alla Juve: «Nei momenti difficili impari ad apprezzare ciò che hai»Il ritorno di milik in gruppo segna una tappa decisiva per la juventus, delineando un percorso di risalita dopo mesi lontano dal campo.

L’analisi di Hiljemark: “La negatività ci condiziona, manca lucidità nei momenti chiave”PARMA – Il Pisa esce sconfitto di misura dallo Stadio Tardini, piegato per 0-1 dal Parma in un finale che sa di beffa e che lascia i nerazzurri a un...

È una Juve che si è sfaldata nei momenti decisivi della stagione: dal Galatasaray alla Fiorentina, tutti i momenti chiave falliti dai bianconeriÈ una Juve che si è sfaldata nei momenti decisivi dell’annata: dal Galatasaray alla Fiorentina, passando per Como e Verona. L’analisi sui bainconeri La stagione della Juventus si avvia alla ... juventusnews24.com

Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al sesto postoDal sogno del secondo posto all'incubo del sesto, la Juventus crolla sotto i colpi della Fiorentina. All'Allianz Stadium passano i viola dell'ex Toro Vanoli, le reti di Ndour e Mandragora complicano c ... ansa.it