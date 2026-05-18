È una Juve che si è sfaldata nei momenti decisivi della stagione | dal Galatasaray alla Fiorentina tutti i momenti chiave falliti dai bianconeri

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione della Juventus si è conclusa con diverse sconfitte in partite decisive, tra cui quelle contro il Galatasaray, la Fiorentina, il Como e il Verona. In queste occasioni, la squadra ha incontrato difficoltà e non è riuscita a ottenere i risultati attesi. Questi episodi rappresentano alcuni dei momenti chiave in cui la squadra ha subito battute d’arresto importanti, contribuendo alla fine dell’annata sportiva. La sequenza di partite fallite ha caratterizzato il percorso della squadra nel corso della stagione.

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di Luca Fioretti È una Juve che si è sfaldata nei momenti decisivi dell’annata: dal Galatasaray alla Fiorentina, passando per Como e Verona. L’analisi sui bainconeri. La stagione della  Juventus  si avvia alla conclusione con un  bilancio estremamente negativo, segnato da una incapacità di reggere la pressione nei  momenti decisivi. Quando la  posta in palio  si è alzata, il club ha miseramente fallito sul  campo. Il primo trauma si è materializzato nel  playoff di Champions League  contro il  Galatasaray. La qualificazione è sfumata nella gara di andata, a causa di un  secondo tempo rovinoso  a Istanbul. I giocatori sono andati in tilt, incassando una pesantissima sconfitta per  5-2  che ha compromesso il cammino europeo dopo appena novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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