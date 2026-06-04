Ibrahimovic detiene una quota significativa nella RedBird, secondo quanto affermato da Paolo De Paola. Il giornalista sportivo ha sottolineato che l’attaccante svedese non ricopre un ruolo di dirigente comune. De Paola ha evidenziato la rilevanza della partecipazione di Ibrahimovic all’interno dell’assetto societario, senza specificare dettagli sui suoi compiti o responsabilità. La sua presenza nella società viene considerata di grande rilievo, distinguendosi da un normale ruolo di atleta o investitore.

La stagione del Milan non è stata poi così positiva, anzi. La partita contro il Cagliari a San Siro ha messo la parola fine ai sogni europei del Milan: i rossoneri, infatti, non hanno centrato la qualificazione in Champions League, dando così il via ad una vera e propria rivoluzione. A parlare di ciò è stato anche il noto giornalista sportivo Paolo De Paola. Adesso, però, è tempo di rivoluzione: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono già partiti alla ricerca dei nuovi volti che andranno a lavorare per il futuro del club rossonero. Il tempo, però, scorre molto velocemente e il diavolo deve correre ai riparti. De Paola, infatti, ha voluto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Paola: “Ibrahimovic ha una quota molto importante nella RedBird, non è un dirigente normale”

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