Un club ha licenziato quattro dirigenti in un solo giorno, tra cui l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il responsabile scouting. La decisione ha coinvolto anche un azionista del gruppo RedBird, di cui fa parte anche un ex calciatore noto per le sue attività fuori dal campo. La notizia è stata riportata da un giornalista sportivo durante una trasmissione televisiva.

A Sky Sport 24 il giornalista Peppe Di Stefano fa il punto sul Milan. Il giornalista racconta: “Non era mai successo a nessun club di licenziare in un colpo solo quattro persone di quella portata: amministratore delegati, direttore sportivo, allenatore e responsabile scouting. Lavoro fatto comunque con enorme dignità. Problema sono stati i tempi, le modalità. Sarebbe stato meglio avere già le alternative sul posto, così non è stato. Così ha deciso di fare Gerry Cardinale dopo aver riflettuto 24 ore. Ibrahimovic e il rapporto con Cardinale. Si riparte con Cardinale, con Zlatan Ibrahimovic che – è bene ricordarlo – non è un dirigente del Milan. È bene ribadire questo passaggio, non è un dirigente, è un collaboratore, forse è meglio dire un azionista del gruppo RedBird. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ibrahimovic non è un dirigente Milan, forse è meglio dire che è un azionista del gruppo RedBird

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zlatan Ibrahimovi describes what differentiates Milan from other clubs in Italy

Notizie e thread social correlati

Ibrahimovic inizia un nuovo lavoro: il Senior Advisor di RedBird per il Milan sbarca in tvZlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e ora Senior Advisor di RedBird, sta per intraprendere una nuova esperienza televisiva.

Un nuovo lavoro per Ibrahimovic: ecco cosa andrà a fare il Senior Advisor di RedBird per il MilanZlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha annunciato che tra alcuni mesi assumerà il ruolo di Senior Advisor per RedBird, la società che...

Temi più discussi: Milan, dal ruolo di Ibra al tecnico: le 6 domande post ribaltone di Cardinale; Milan, rivoluzione Cardinale: più poteri a Ibrahimovic e possibile ribaltone societario; Milan, Cassano: Liti tra Allegri e Ibrahimovic a causa mia? Vi spiego tutto; Povero Milan se il nuovo che avanza è Ibrahimovic.

L'accanimento verso Ibrahimovic dirigente è del tutto esagerato, fino all'altro ieri è stato solo un fantoccio senza ruolo, avrà commesso qualche cazzata ma non poteva realmente incidere. Io lo giudico da ora che può realmente dire la sua e indirizzare il progett x.com

[Bianchin] Ibrahimovic avrà pieni poteri? Ibra è sicuramente vicino a Gerry Cardinale, ma un club come il Milan non ha intenzione di concedere poteri totali a un allenatore, per quanto fidato possa essere. È su questo punto che la relazione con Paolo Maldini s reddit

I nuovi dirigenti, l'allenatore, le strategie: perché il Milan che verrà passa da IbraZlatan non è un dipendente rossonero, ma ha quote in RedBird e la piena fiducia di Cardinale: in tutte le decisioni importanti la sua parola sarà decisiva ... gazzetta.it

Povero Milan se il nuovo che avanza è IbrahimovicNon solo i rossoneri non vanno in Champions, ma si ritrovano dalla sera alla mattina con tutto il gruppo dirigente azzerato ... ilsole24ore.com