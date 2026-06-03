Erri De Luca comincia la censura rossa | escluso dal Festival Salerno Letteratura

Erri De Luca è stato escluso dal Festival Salerno Letteratura, che si svolgerà dal 13 al 20 giugno. Lo scrittore non terrà più la prolusione prevista, e il suo nome è stato rimosso dal programma. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali.

Cancellato il nome di Erri De Luca. Lo scrittore è stato escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno. Cosa c'è dietro? Le sue ultime dichiarazioni su Israele, sionismo e genocidio in Palestina. "La prolusione in un primo momento avrebbe dovuto tenerla Erri De Luca, autore molto letto e altrettanto amato. Ma la prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza" riferisce il condirettore artistico della manifestazione, Gennaro Carillo, in una dichiarazione al Mattino. E ancora: "La prolusione è l'atto che apre il festival e in un certo senso ne detta la linea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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