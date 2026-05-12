Conte | Andiamo in Champions poi tireremo le somme Slitta il vertice con De Laurentiis sul futuro del Napoli

Il tecnico del Napoli ha dichiarato che l’obiettivo attuale è completare le ultime due partite di campionato e ottenere la qualificazione in Champions League. Ha aggiunto che, una volta raggiunto questo traguardo, si discuterà del futuro della squadra. Nel frattempo, è stato rinviato il vertice con il presidente sul progetto a lungo termine del club. La squadra si prepara a chiudere la stagione con questo obiettivo in mente.

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“Adesso dobbiamo finire queste ultime due partite e portare la nave in porto con la qualificazione Champions e poi si tireranno le somme “. Anno nuovo, vecchia storia. Manca pochissimo all’estate, al calciomercato e al valzer di allenatori in panchina e Antonio Conte torna a parlare di futuro e rimette tutto in discussione. Era successo lo scorso anno, ma anche in passato. Lo ha fatto dopo la sconfitta in casa contro il Bologna per 2-3 che ha rimesso in bilico la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore attende un confronto con Aurelio De Laurentiis per poter chiarire una volta per tutte cosa accadrà l’anno prossimo e tutto potrebbe passare non solo dalla permanenza, ma addirittura da un rinnovo di contratto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Andiamo in Champions, poi tireremo le somme”. Slitta il vertice con De Laurentiis sul futuro del Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, vertice decisivo De Laurentiis-Conte: il futuro in panchina e l’assalto alla ChampionsJuve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Intervista a Mirko Vucinic: «Lecce-Juve sfida... Leggi anche: Conte-Napoli, vertice con De Laurentiis per il futuro Argomenti più discussi: Napoli, Conte amareggiato: Gol finale che fa molto male; Conte: Manca un passo per assicurare una qualificazione Champions al club che è importante dal punto di...; Calcio: Conte 'niente calcoli, più andiamo in alto e più lustro a scudetto'; Conte: Futuro? Arriviamo prima in Champions, poi tireremo le somme. State tranquilli che ci andiamo in Champions 4 subiti da quel coglione di Italiano Maestro Conte fase difensiva da top mondiale x.com Conte: Finora siamo gli unici ad aver sollevato un trofeo. L'Inter potrebbe sollevarne due, ma l'anno scorso ricordo che non ne hanno sollevato nemmeno uno. reddit Conte: Non dobbiamo inventarci niente tatticamente. Manca l’ultimo passo per assicurarci la ChampionsL'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Bologna. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it: Il ... iamnaples.it