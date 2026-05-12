Conte | Andiamo in Champions poi tireremo le somme Slitta il vertice con De Laurentiis sul futuro del Napoli
Il tecnico del Napoli ha dichiarato che l’obiettivo attuale è completare le ultime due partite di campionato e ottenere la qualificazione in Champions League. Ha aggiunto che, una volta raggiunto questo traguardo, si discuterà del futuro della squadra. Nel frattempo, è stato rinviato il vertice con il presidente sul progetto a lungo termine del club. La squadra si prepara a chiudere la stagione con questo obiettivo in mente.
“Adesso dobbiamo finire queste ultime due partite e portare la nave in porto con la qualificazione Champions e poi si tireranno le somme “. Anno nuovo, vecchia storia. Manca pochissimo all’estate, al calciomercato e al valzer di allenatori in panchina e Antonio Conte torna a parlare di futuro e rimette tutto in discussione. Era successo lo scorso anno, ma anche in passato. Lo ha fatto dopo la sconfitta in casa contro il Bologna per 2-3 che ha rimesso in bilico la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore attende un confronto con Aurelio De Laurentiis per poter chiarire una volta per tutte cosa accadrà l’anno prossimo e tutto potrebbe passare non solo dalla permanenza, ma addirittura da un rinnovo di contratto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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