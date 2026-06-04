Durante la presentazione dei ritiri estivi del Napoli, il presidente ha dichiarato che Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku potrebbero lasciare il club, affermando che il mercato offre molti altri giocatori disponibili. Ha aggiunto che le trattative sono in corso e che il club valuta tutte le opzioni per rinforzare la rosa. Le dichiarazioni sono state fatte senza esitazioni, sottolineando la volontà di trovare soluzioni rapide. Nessuna conferma ufficiale è stata data sulle trattative in corso.

Durante la presentazione dei ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel Di Sangro, Aurelio De Laurentiis non ha usato mezzi termini parlando della situazione di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Laurentiis senza filtri: "De Bruyne e Lukaku via? Il mondo è pieno di giocatori"

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