Durante una conferenza a Napoli, il presidente del Napoli ha dichiarato che la squadra non ha ancora un allenatore a causa di regole obsolete. La presentazione dei ritiri estivi si è svolta a Palazzo Petrucci, dove sono stati affrontati diversi temi caldi. De Laurentiis ha parlato senza filtri, evidenziando le difficoltà legate alle norme attuali che rallentano le decisioni sullo staff tecnico. La situazione resta in sospeso, senza annunci ufficiali su eventuali nomi in corsa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferenza a Napoli e i temi più caldi. Durante la presentazione ufficiale dei ritiri estivi a Palazzo Petrucci, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha affrontato senza filtri tutte le questioni più delicate del momento. L’occasione era legata all’annuncio delle sedi dei ritiri: Dimaro (17-27 luglio) e Castel di Sangro (30 luglio-13 agosto). Ma l’attenzione si è subito spostata sul futuro della panchina e sulle tensioni interne alla squadra. Il patron azzurro ha chiarito subito un punto centrale: al momento il Napoli non ha ancora un allenatore ufficiale e non può annunciarlo, anche qualora la scelta fosse già stata fatta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - De Laurentiis: “Il Napoli oggi non ha ancora un allenatore, colpa di regole obsolete”

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De Laurentiis gioca a nascondino: “Il Napoli non ha ancora un allenatore. E anche se lo avesse, non potrei annunciarlo”Il presidente del Napoli ha affermato che la squadra non ha ancora un allenatore e che, anche se ne fosse scelto uno, non potrebbe annunciarlo.

Temi più discussi: Separazione Napoli-Conte: le smorfie dell'allenatore durante il discorso di De Laurentiis fanno il giro del web; Napoli cerca il nuovo allenatore: sfida tra Allegri e Italiano; Napoli, così De Laurentiis ha deciso di puntare su Italiano; Il presidente della squadra di calcio del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per abuso edilizio nello stadio Maradona.

De Laurentiis: #Allegri? Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce l’avesse… ? #milanpress x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

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