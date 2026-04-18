Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia, segnando l'inizio di periodi movimentati per il Napoli. La sua presenza si lega sia alla ripresa delle attività nel centro sportivo che a questioni legate alla gestione tecnica della squadra. La sua riapparizione ha attirato l’attenzione su alcuni aspetti organizzativi e sulle decisioni che coinvolgono il club. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi futuri.

Il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis segna l’inizio di giorni molto intensi per il Napoli. Dopo il lungo soggiorno a Los Angeles, il presidente azzurro ha anticipato il rientro e ha subito ripreso in mano i dossier più delicati del club. Questa sera sarà al Maradona per la sfida contro la Lazio, ma il lavoro più pesante si gioca soprattutto lontano dal campo. Sul tavolo ci sono diversi temi. Il primo riguarda il nuovo centro sportivo, considerato un passaggio strategico per il futuro della società. È su questo fronte che, secondo La Repubblica, il presidente avrebbe già avviato le manovre più importanti, con ore decisive per capire come potrà svilupparsi il progetto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis rientra: centro sportivo e nodo Conte

Notizie correlate

De Laurentiis rientra oggi a Roma, anticipato l’incontro con ConteDe Laurentiis rientra oggi a Roma, anticipato l’incontro con Conte Il futuro è adesso.

De Laurentiis al lavoro per stadio e centro sportivoContinua il lavoro del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per trovare dove poter costruire il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo per...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Caso Lukaku, Troise annuncia: Slitta ancora il suo rientro a Napoli!, la data; Calcio Napoli, De Laurentiis su Conte: Se vuole la Nazionale deve dirlo subito.

De Laurentiis rientra: centro sportivo e nodo ConteForzAzzurri.net - De Laurentiis rientra: centro sportivo e nodo Conte Il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis segna l’inizio di giorni molto intensi per il Napoli. forzazzurri.net

Rientrato dagli USA, De Laurentiis è pronto a definire un affare importanteAurelio De Laurentiis ritorna in Italia dopo il recente e lungo soggiorno a Los Angeles, assisterà a Napoli-Lazio di stasera ma ha anche altri appuntamenti importanti in agenda. Anzi: in realtà è prop ... msn.com

Incontro #DeLaurentiis-#Conte anticipato rispetto a fine stagione! Conte e De Laurentiis hanno sempre analizzato la situazione con grande attenzione. De Laurentiis rientra a Napoi da Los Angeles in tempo per Napoli-Lazio. La Lazio peraltro è l'ultima squadr - facebook.com facebook

#Conte non ha gradito le parole di De Laurentiis. "Violato patto del silenzio" L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, non avrebbe gradito le parole del presidente Aurelio De Laurentiis sul suo x.com