Le strategie di De Laurentiis per il restyling del Maradona ed il nuovo centro sportivo

Il proprietario della squadra ha annunciato interventi di ristrutturazione per lo stadio e la costruzione di un nuovo centro sportivo. Sono state definite le principali linee guida per i lavori di miglioramento della struttura esistente e per la realizzazione delle nuove strutture dedicate alla formazione e all’allenamento del team. Le planimetrie e i dettagli tecnici sono stati condivisi con le autorità e i soggetti coinvolti nel progetto.

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Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è al lavoro sulle strategie da mettere in campo per il restyling dello stadio Diego Armando Maradona e per il nuovo centro sportivo che dovrà ospitare la squadra partenopea. “De Laurentiis non è interessato a investire nel Maradona ed è fermo pure sul fronte del centro sportivo, convinto com’è che il settore giovanile (la Primavera è di nuovo a rischio retrocessione) sia un asset non produttivo. Un paradosso, visto che il club azzurro è intenzionato di nuovo a puntare su player trading e plusvalenze, investendo sui giovani talenti. Il restyling del Maradona si farà comunque con i soldi pubblici e il Napoli continuerà a utilizzarlo da semplice inquilino”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Le strategie di De Laurentiis per il restyling del Maradona ed il nuovo centro sportivo Notizie correlate Accordo tra De Laurentiis ed il Sindaco di Pozzuoli per il nuovo centro sportivo del NapoliIl Napoli di Aurelio de Laurentiis sembra aver trovato l’area dove costruire il nuovo centro sportivo per la squadra partenopea. Napoli, nuovo centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis pronto a investire 10 milioniNapoli, nuovo centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis pronto a investire 10 milioni"> Il Napoli accelera sul progetto del nuovo centro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maurizio De Giovanni: De Laurentiis farà tutto il possibile per trattenere Conte; Note azzurrissime - Vertice decisivo; La Roma insiste per soffiare Manna al Napoli: De Laurentiis fa muro, richiesta monstre per liberare il ds; Pierpaolo Marino: Conosco Manna, è una persona corretta sotto tutti i punti di vista. Le strategie di De Laurentiis per il restyling del Maradona ed il nuovo centro sportivoForzAzzurri.net - Il patron azzurro al lavoro su stadio e centro sportivo. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è al lavoro sulle strategie da mettere in campo per il ... forzazzurri.net De Laurentiis non vuole investire sul Maradona. Tutto fermo per il nuovo centro sportivoAurelio De Laurentiis mantiene una linea di grande prudenza sulle infrastrutture del Napoli. Secondo indiscrezioni, il presidente non è intenzionato a investire risorse del club né sul restyling del M ... msn.com De Laurentiis alla resa del Conte: ora l'incontro Napoli da dentro o fuori - facebook.com facebook De Laurentiis come il principe di Danimarca x.com